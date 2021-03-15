Гендиректор «Тамбова»: «Процесс банкротства запущен»

Гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова высказалась о нынешней ситуации в клубе. По ее словам, процесс банкротства уже запущен.

«Ничего хорошего не могу сказать. Радужного мало. Процесс банкротства у нас запущен. Выплаты игрокам? Частично выплачиваем, процесс идет», - передает слова генерального директора издание Sport24.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может сняться с чемпионата России, однако РПЛ и РФС совместными усилиями помогли клубу временно удержаться на плаву.

После 22 проведенных туров команда, набрав 13 очков, замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.