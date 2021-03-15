Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тренер «Рубина» побреется налысо, если команда выйдет в Лигу чемпионов

15 Марта 2021, 11:59,

Испанский специалист Хавьер Сальсес, который входит в тренерский штаб Леонида Слуцкого, пообещал побриться налысо, если казанский «Рубин» выйдет в Лигу чемпионов.

«Если мы будем в Лиге чемпионов, то я обещаю! Но не Лига Европы, а именно Лига чемпионов. Все серьезно», - заявил тренер в интервью «Спорт Бизнес Online».

После 22-х туров «Рубин» набрал 37 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Леонида Слуцкого отстают от идущего третьим ЦСКА на три балла.

Следующий матч казанская команда проведет на домашнем стадионе против подмосковных «Химок». Игра запланирована на 19-е марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Хавьер Сальсес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола