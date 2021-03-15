Тренер «Рубина» побреется налысо, если команда выйдет в Лигу чемпионов

Испанский специалист Хавьер Сальсес, который входит в тренерский штаб Леонида Слуцкого, пообещал побриться налысо, если казанский «Рубин» выйдет в Лигу чемпионов.

«Если мы будем в Лиге чемпионов, то я обещаю! Но не Лига Европы, а именно Лига чемпионов. Все серьезно», - заявил тренер в интервью «Спорт Бизнес Online».

После 22-х туров «Рубин» набрал 37 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Леонида Слуцкого отстают от идущего третьим ЦСКА на три балла.

Следующий матч казанская команда проведет на домашнем стадионе против подмосковных «Химок». Игра запланирована на 19-е марта.