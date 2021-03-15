Агент Обухова прокомментировал положительную допинг-пробу нападающего

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Ростова» Владимира Обухова, отреагировал на обвинения ФИФА в нарушении игроком антидопинговых правил.

«Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. О письме я узнал недавно. Сам Володя тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать», - приводит слова агента издание Metaratings.

Ранее появилась информация, что международная федерация футбола (ФИФА) проинформировала РФС о нарушении антидопинговых правил тремя футболистами. В их отношении были начато дисциплинарное разбирательство.