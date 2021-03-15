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Агент Обухова прокомментировал положительную допинг-пробу нападающего

15 Марта 2021, 11:33,

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Ростова» Владимира Обухова, отреагировал на обвинения ФИФА в нарушении игроком антидопинговых правил.

«Проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. О письме я узнал недавно. Сам Володя тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать», - приводит слова агента издание Metaratings.

Ранее появилась информация, что международная федерация футбола (ФИФА) проинформировала РФС о нарушении антидопинговых правил тремя футболистами. В их отношении были начато дисциплинарное разбирательство.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Владимир Обухов, Сергей Пушкин
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