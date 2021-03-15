«Вильярреал» хочет подписать полузащитника «Локомотива»

19-летний полузащитник Никита Иосифов, права на которого принадлежат столичному «Локомотиву», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом информирует газета Marca.

Согласно данным источника, заинтересованность в подписании контракта с перспективным хавбеком проявляет «Вильярреал». Сделка может состояться в летнее трансферное окно.

За первую команду «железнодорожников» Никита выступает с 2019-го года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Иосифов провел четыре встречи, не отметившись голами и результативными передачами. Действующий контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2021-го года.