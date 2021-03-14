Камано: «На новой позиции я раскрепостился»

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано поделился впечатлениями от игры с «Сочи» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Прежде всего, хочу поблагодарить свою команду, своих партнеров, потому что у нас сегодня коллективная победа, всех поздравляю. Мы хорошо подготовились, упорно работали на сборах в Испании, поэтому у нас сейчас такая хорошая победная колея. Надо продолжать в том же ритме. Очень рад, что мы продолжили нашу победную поступь и сегодня набрали три очка. Очень рад, что мне удалось забить два гола. Как я уже говорил в предыдущих интервью, эти голы для меня как щелчок, они раскрепостят меня и позволят показывать свою игру.

- У вас немного поменялась позиция. Если вы раньше играли на фланге, то сейчас больше действуете в нападении. Действительно удобнее так играть?

- Та позиция, куда меня поставили, продукт моей работы на сборах. Тренеры следили за мной и поставили меня на ту позицию, где я бы мог приносить больше пользы. Как вы видите, она мне нравится, на новой позиции я раскрепостился. Чувствую большое удовольствие, играя там. Как результат, два гола.

- Вы приблизились к зоне еврокубков, уже располагаетесь в первой четверки. У вас одни победы, есть победа в Кубке. На что вы сейчас готовы замахнуться в этом сезоне, который получался очень трудным для «Локомотива»?

- Я считаю, не надо терять голову и задирать нос. Надо сохранять эмоции и спокойствие, потому что наша задача - побеждать. Теперь мы будем готовиться от игры к игре, стараться добиваться победы в каждом матче. Логично, что это принесет нам высокое место в таблице. В конце сезона посмотрим, к чему мы пришли. Не только я, но и каждый игрок нашей команды отдает себе в этом отчет. У нас все игроки понимают важность хорошей игры. Поэтому будем двигаться от матча к матчу, надеюсь, с хорошим результатом. И в конце тогда будет хорошее место в таблице.