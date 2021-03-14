Федотов: «Несмотря на поражение, я думаю, ребята достойны похвалы»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваша команда провела качественный матч. В чем вы «Локомотиву» уступили?

- Мы говорим, что обидно за результат, но не за содержание игры и те упущенные возможности, которые мы позволили себе. С «Локомотивом» нужно 90 минут плюс добавленное время держать ухо востро. Все три удара, когда мы попались на быстрые атаки, закончились взятием ворот. Потеряли бдительности, хотели сравнять. Немножко поспешили. При счете 2:1 и при счете 0:0 у нас были прекрасные возможности, чтобы и первыми открыть счет и сравнять его. Думаю, что мы создали предостаточно, показали хороший динамичный футбол. Я думаю, равнодушных не осталось. Несмотря на поражение, я думаю, ребята достойны похвалы. Конечно, поражение подпортило удовольствие от этой игры. Но это игра, это футбол.

- Вы в обороне держали плотность, при этом при двух голах Камано просто как будто бы у вас становилось меньше игроков в обороне. Как так получалось?

- Мы попались на быстрые атаки. Мы как раз проговаривали эти сильные качества. Правая нога, нужно было до последнего держать, загонять во фланг и не дать ему сделать этот прицельный удар. Я думаю, что там несчастный случай, второй гол - там попал между ног, а это, как правило, гол.

- Насколько удалось компенсировать Нобоа, который для вас такой важный игрок?

- По содержанию, я думаю, ребята справились, но не совсем. Когда родился второй гол, не хватило вот этой передачки за линию обороны, и там Сергей Терехов… мы бы создали опасный момент, а не нам. Здесь есть над чем работать, в этих обостряющих передачах, которые, скажем, Даниил не смог сделать. Они были очевидны, он их просто не выполнил. Но надо понимать, это первая игра, во всем остальном они справились, оказывали давление, прессинговали, и много мячей подобрали и отобрали.

- Вы потеряли четвертую строчку в турнирной таблице. Как вы смотрите вообще на перспективы, какие задачи на остаток чемпионата?

- Еще есть 8 матчей, мы видим, какая плотность. Мы будем двигаться дальше, у нас нет другого пути. Мы хотим попробовать дотянуться, но все в наших руках. Точно мы не сложим оружие и будем двигаться дальше.