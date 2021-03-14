Жемалетдинов: «Три голевые передачи отдавал, может быть, в дубле»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Сочи» (3:1) Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько неожиданным для вас является признание лучшим игроком встречи?

- Вообще не думал об этом, просто старался. Что произошло, то произошло. Я рад получить первую награду.

- Как вам новая позиция?

- Постепенно привыкаю, я думаю, скоро будет все лучше и лучше.

- Вы помните, когда в последний раз отдавали три результативные передачи?

- Нет. Может быть, в дубле где-то.

- Расскажите о позиции на поле. Что было в ваших функциях в сегодняшней игре против «Сочи»?

- Больше накрывать центральных защитников, играть в тройке с двумя нападающими. Делать такой кулак атаки. И в зависимости от команды играть, куда команда, туда и мы перемещаемся, активно в обороне. Что касается атаки, бежим за спину, стараемся получать между линиями.

- Вы как бы в оттяжке немного действовали?

- Да, под нападающими.

- У вас сегодня был сложный отрезок после второго забитого мяча. Казалось, что «Сочи» был близок к тому, чтобы счет сравнять. Что в этой игре поменялось, почему «Сочи» так почувствовал уверенность?

- Не знаю, наверное, счет давил. Когда они забили первый, подумалось, что могут и второй забить. Но мы забили третий, и я думаю, что это уже был окончательный результат. Хотя могли еще забивать.

- Когда вы убегали со Смоловым, была идея самому пробить по воротам?

- Я думал, чтобы игрок на меня переключился, и в этот момент на противоходе отдал бы ему. Так было бы легче.

- Вы почувствовали, что Смолов губит этот момент, когда стал улучшать позицию?

- Федя - конечно, мастер, убрал.