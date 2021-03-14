Хет-трик Жемалетдинова по ассистам: «Локомотив» победил «Сочи» и вышел на четвёртое место

Вторым центральным матчем 22-го тура РПЛ после московского дерби «Динамо» и «Спартака» было противостояние «Локомотива» и «Сочи».

И «Локомотив», и «Сочи» начали 2021 год хорошо. «Железнодорожники» выиграли три матча из трёх, а «барсы» в двух победили и третий свели вничью. Их очный матч обещал быть напряжённым, как сложилось исторически. Впрочем, что значит исторически? За полтора последних сезона, когда сочинцы выступают в Премьер-лиге. В трёх предыдущих матчах между этими командами фиксировались три разных исхода и в них забивалось от ноля до трёх мячей. В отчётной встрече сочинцам вроде как должно было прийтись непросто из-за отсутствия по дисквалификациям Заболотного и особенно Нобоа.

В первом тайме гости порой применяли высокий прессинг, чем доставляли неудобство «Локомотиву», мешая ему спокойно развивать атаки со своей половины. Плюс немало хозяйских передач волнорезалось в центре поля. В итоге где-то в районе перерыва сложилась такая ситуация, что «красно-зелёные» больше владели мячом, но солиднее смотрелись вроде как «бело-синие».

На 35-й минуте «железнодорожникам» повезло. Новосельцев низко подал в чужую штрафную по диагонали с правого фланга, Пабло неудачно киксанул, и Дуганджич с близкой дистанции пальнул по воробьям. А вот дальше хозяева прибавили в активности. На 40-й минуте Жемалетдинов без опеки сместился к центру с левого края и выстрелил недалеко от дальней девятки. Через пару минут «барсы» вдруг расступились по центру и проворонили проникающий пас Жемалетдинова на Камано, который тот преобразовал в невысокий голевой парашют поверх Джанаева (1:0).

Вскоре и «путейцы» запомнились провалом в центре обороны. Пабло очень невнятно сыграл головой по верховому мячу и преподнёс отличный подарок для Жоаозиньо, только вот сочинец ответил взаимностью – неудачным действием. Парашют в исполнении бразильско-российского полузащитника пришёлся чуть правее створа.

В самом начале второго тайма «барсы» попытались провести быстрый гол, но остались ни с чем. Более того, гости вполне могли пропустить и даже должны были пропускать, когда Лисакович выложил для Камано отличный пас под расстрельный удар, однако Франсуа послал мяч над створом. Тем не менее вскоре Камано исправился, поразив левую часть ворот низом из-под Новосельцева, которого сочинцы оставили одного на растерзание (2:0).

Впрочем, пока «Локомотив» праздновал гол, «барсы» взяли да и отквитали один мяч. Жоаозиньо навесил с правой стороны, Дуганджич как-то непонятно скинул вправо, но Чорлука не смог выбить снаряд, и Юсупов послал его в дальний угол (2:1).

В общем, можно так сказать, что голы подраскрыли игру. То есть не раскрыли её полностью, но на поле было повеселее, чем большую часть первого тайма. В концовке сочинцы стали прижимать соперника. После скидки Барсова Руденко бил с близкого расстояния, но путь мячу преградил Пабло. Барсов через несколько минут едва не наказал за кикс Мухина, однако сам плохо дотянулся до снаряда. А совсем скоро Смолов результативно решил контратаку, примерно с линии штрафной вонзив мяч по центру под перекладину после передачи Жемалетдинова, оформившего хет-трик по ассистам (3:1).

«Железнодорожники» удерживали минимальный победный счёт и удержали его. «Локомотив» одержал подряд третью победу в чемпионате и четвёртую во всех турнирах. «Путейцы» набрали 37 очков и догнали впервые проигравший в 2021 году «Сочи», столько же баллов у «Рубина». Градус борьбы за еврокубковые путёвки возрастает нешуточно.

Кирилл Иванцов