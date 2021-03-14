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Федотов: «Понимание есть как взломать оборону «Локомотива»

14 Марта 2021, 19:03,

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня Нобоа дисквалифицирован, и вместо него Пруцев, который не так часто играет и играл в последний раз как раз против «Локомотива». Насколько это уязвимая позиция для «Локомотива» в этом матче для вас?

- Как показал прошлый раз, позиция не уязвимая. Мы тогда обыграли «Локомотив».

- Можете расширеннее сказать об его игре и состоянии?

- У него достойный конкурент, поэтому он получает не столько игровой практики, как хотелось бы. Все в его руках.

- Пока «Локомотив» после зимней паузы не пропускал. Вы понимаете, как взломать его оборону?

- Понимание есть, конечно, мы разбирали, анализировали. А игра покажет, удастся нам это сделать или нет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Владимир Федотов
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