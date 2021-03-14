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Николич: «Сочи» - очень неприятная дисциплинированная команда»

14 Марта 2021, 18:49,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- После рестарта три победы в трех матчах. Значит ли это, что команда сейчас находится в идеальном состоянии?

- Нет, еще далеко до идеального состояния. У нас еще очень много травмированных, которые только вернулись к тренировочному процессу или на 100% не вернулись еще. Это самое важное, что три сухих матча в начале года. Мы забили много голов и набрали шесть очков и прошли дальше в Кубке. Надо продолжать в том же духе. Считаю, что сегодняшняя игра будет самой трудной, потому что «Сочи» - очень неприятная команда, у которой тоже очень хорошая серия, не пропускает голы и играет с высоким уровнем дисциплины. Нужно терпение, дисциплина и желание, чтобы на таких полях как в России зимой, хранить концентрацию ежеминутно и набирать очки. Это самое важное сегодня.

- А тактически какие у вас ожидания? У кого будет больше мяч, кто будет больше владеть инициативой, по-вашему?

- Вообще не важно сегодня. Поэтому я и говорю, что сегодня важно набрать очки по нескольким причинам, как я сказал. «Сочи» - очень неприятная дисциплинированная команда, которая играет в очень серьезный футбол. Другое - это состояние полей зимой  в России. Надо поддерживать ритм, терпение и хорошо тактически умно играть, иметь желание на 100% набрать очки.

- Сегодня у «Сочи» нет Кристиана Нобоа. На его месте играет не очень опытный футболист Пруцев. Будет ли это вашим преимуществом в этой зоне?

- Я помню, что он играл в первом матче против нас. «Сочи» все равно нас тогда обыграл. Как я сказал, у нас также нет многих игроков, которых можно считать игроками основы. Это неважно, важно желание и концентрация, а также кто наберет очки в конце.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Сочи, Марко Николич
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