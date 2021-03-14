Слуцкий: «Достойная, уверенная, качественная победа»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (3:0).

- Думаю, что доминировали с первой минуты и еще до забитого мяча имели несколько моментов и со стандартов, и с игры. Поэтому достойная, уверенная, качественная победа.

- После сборов вы говорили, что оценку качеству турецких сборов дадут только игры. Три победы из трех, получается, что отработали отлично?

- Нет, не три же игры. Мы на сборах готовились к 11 турам, поэтому давайте дождемся еще, когда закончатся восемь матчей для того, чтобы давать такого рода оценки.

- Матч пропустил Дарко Йевтич. В чем причина?

- У него есть повреждение, которое не позволило ему в том числе принять участие в стартовом составе в игре со «Спартаком». Он долго лечился, и на данный момент искусственное поле ему противопоказано.

- Получается, что он играл с травмой против «Зенита»?

- Да, конечно.

- Как долго ждать еще возвращения Ин Бома, Грицаенко? Сыграют ли они до конца сезона?

- У Ин Бома длинная травма. У нас есть план, но я не буду его озвучивать. Он каждый день на контроле, и каждый день ситуация меняется, поэтому по Ин Бому я не могу пока точную дату дать. А по Грицаенко - он пока еще даже не приступил к беговой работе.

- Костюков снова сыграл на не вполне привычной позиции в атаке. Как оцените его выступление в качестве универсала на этот раз?

- Костюков на самом деле нами наигрывался в центральной тройке на сборах. Позиция шестого номера, на которой он вышел против «Зенита», это совсем не профильная позиция, а любая друга позиция в атаке, фланговой зоне или позиции выдвинутого форварда, в позиции атакующих центральных полузащитников, она ему гораздо ближе.