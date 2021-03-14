Рахимов: «Надо думать, как выходить из этой ситуации, а не как закапывать себя»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (0:3).

- Ожидали ли такой старт от «Рубина»? В первые 20 минут ваша команда практически не могла выбраться со своей половины поля.

- Я больше не ожидал такого старта от нас, потому что то давление, под которое мы попали, все-таки в этом наша вина, потому что было такое количество проигранных вторых мячей, подборов, такое количество брака у нас было, простых потерь. Естественно, если ты так быстро теряешь мяч и в этот промежуток его не выигрываешь, то случается давление. И вот мы попали под него. Вообще если в целом брать первый тайм, то мы его сыграли очень плохо. Меня удивили некоторые моменты, что мы очень часто играли назад, мы, в принципе, не попадали под сильный прессинг соперника и все равно допускали ошибки. Вот это волнение, вот это давление, его я не ожидал. Но все-таки в том, что оно присутствовало, была моя вина. Надо сказать, что первый тайм мы провалили. Мяч, который забил «Рубин», был очень красивый, но, к сожалению, если мы посмотрим второй мяч, мы его точно так же пропустили. Очень много несогласованных действий было в середине. Доставляли мяч в штрафную, не накрыли передачу соперника, не накрыли удар. Здесь большое количество брака, поэтому первый тайм был провален. По второму тайму. Мы сделали определенные изменения, но уже соперник играл по счету, пытались чаще на контратаках играть. До определенного момента нам удавалось эти контратаки сдерживать. Но, к сожалению, потом пришел третий гол, который тоже пришел из простейшей ситуации, когда против тебя играют в стенку, и ты не контролируешь этот момент, естественно, получаешь гол. Но в целом «Рубин» выглядел сильнее нас, к сожалению.

- У «Уфы» остается очень тяжелый график до конца сезона. У вас много встреч с топ-командами, вчера Тула выиграла, сегодня «Уфа» проиграла. За счет чего вы можете набирать очки в оставшихся матчах?

- Я думаю, что надо успокоиться все-таки. Сейчас можно было бы все разнести, но я не считаю, что в этой ситуации это правильно, нужно все проанализировать и играть со всеми. Нам нужно очень сильно улучшить качество игры в плане тех ситуаций, когда мы владеем мячом, играем на подборах этого мяча, чтобы иметь определенное преимущество. Естественно, мы должны выигрывать больше половины таких мячей. Вот на это нам нужно обратить внимание. Это уже исполнение на поле, поэтому на сегодняшний день мы не довольны результатом. Надо думать, как выходить из этой ситуации, а не как закапывать себя в этой ситуации.