Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рахимов: «Надо думать, как выходить из этой ситуации, а не как закапывать себя»

14 Марта 2021, 17:44,

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (0:3).

- Ожидали ли такой старт от «Рубина»? В первые 20 минут ваша команда практически не могла выбраться со своей половины поля.

- Я больше не ожидал такого старта от нас, потому что то давление, под которое мы попали, все-таки в этом наша вина, потому что было такое количество проигранных вторых мячей, подборов, такое количество брака у нас было, простых потерь. Естественно, если ты так быстро теряешь мяч и в этот промежуток его не выигрываешь, то случается давление. И вот мы попали под него. Вообще если в целом брать первый тайм, то мы его сыграли очень плохо. Меня удивили некоторые моменты, что мы очень часто играли назад, мы, в принципе, не попадали под сильный прессинг соперника и все равно допускали ошибки. Вот это волнение, вот это давление, его я не ожидал. Но все-таки в том, что оно присутствовало, была моя вина. Надо сказать, что первый тайм мы провалили. Мяч, который забил «Рубин», был очень красивый, но, к сожалению, если мы посмотрим второй мяч, мы его точно так же пропустили. Очень много несогласованных действий было в середине. Доставляли мяч в штрафную, не накрыли передачу соперника, не накрыли удар. Здесь большое количество брака, поэтому первый тайм был провален. По второму тайму. Мы сделали определенные изменения, но уже соперник играл по счету, пытались чаще на контратаках играть. До определенного момента нам удавалось эти контратаки сдерживать. Но, к сожалению, потом пришел третий гол, который тоже пришел из простейшей ситуации, когда против тебя играют в стенку, и ты не контролируешь этот момент, естественно, получаешь гол. Но в целом «Рубин» выглядел сильнее нас, к сожалению.

- У «Уфы» остается очень тяжелый график до конца сезона.  У вас много встреч с топ-командами, вчера Тула выиграла, сегодня «Уфа» проиграла. За счет чего вы можете набирать очки в оставшихся матчах?

- Я думаю, что надо успокоиться все-таки. Сейчас можно было бы все разнести, но я не считаю, что в этой ситуации это правильно, нужно все проанализировать и играть со всеми. Нам нужно очень сильно улучшить качество игры в плане тех ситуаций, когда мы владеем мячом, играем на подборах этого мяча, чтобы иметь определенное преимущество. Естественно, мы должны выигрывать больше половины таких мячей. Вот на это нам нужно обратить внимание. Это уже исполнение на поле, поэтому на сегодняшний день мы не довольны результатом. Надо думать, как выходить из этой ситуации, а не как закапывать себя в этой ситуации.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола