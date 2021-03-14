Рахимов: «Я считаю, что «Рубин» был сильнее нас»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Уфа» сегодня допускала очень много ошибок, особенно в первом тайме. Почему так произошло?

- Сложно сказать, на самом деле мы допускали очень много простых ошибок. К сожалению, очень быстро теряли мяч, много было технического брака. Первый тайм, надо сказать, что мы сыграли очень плохо.

- Может быть, кадровые проблемы этому помешали, отсутствовал Бизоза из-за дисквалификации, или что-то еще?

- Еще раз, у нас новая тройка вышла в середине поля. Поэтому определенные проблемы у нас были. Нам пришлось во втором тайме перестроиться. Но счет был уже 0:2, по которому был играть не очень удобно. Я считаю, что «Рубин» был сильнее нас.

- То есть, это тот самый матч, когда у соперника получалось всё, а у «Уфы» - ничего?

- У нас многое не получалось, но давайте еще раз: надо успокоиться после такого матча, потому что так неприятно проигрывать. Надо анализировать, посмотрим, какие выводы сделаем после этого.