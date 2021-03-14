Слуцкий: «После второго гола наступила уже такая большая уверенность»

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14 Марта 2021, 16:25,
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».
- Уверенная победа вашей команды со счетом 3:0. Довольны ли вы игрой на 100%?
- На 100% никогда нельзя быть довольным, но считаю, что доминировали и очень качественно играли, с большим преимуществом и закономерно, наверное, выиграли.
- На ваш взгляд, какой момент был ключевым в матче, и был ли он вообще?
- Наверное, второй гол, потому что после него наступила уже такая большая уверенность в том, что сможем и дальше контролировать игру.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий