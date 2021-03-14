Слуцкий: «После второго гола наступила уже такая большая уверенность»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Уверенная победа вашей команды со счетом 3:0. Довольны ли вы игрой на 100%?

- На 100% никогда нельзя быть довольным, но считаю, что доминировали и очень качественно играли, с большим преимуществом и закономерно, наверное, выиграли.

- На ваш взгляд, какой момент был ключевым в матче, и был ли он вообще?

- Наверное, второй гол, потому что после него наступила уже такая большая уверенность в том, что сможем и дальше контролировать игру.