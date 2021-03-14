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Слуцкий реально замахнулся на еврокубки: «Рубин» разгромил «Уфу» и ворвался в топ-5

14 Марта 2021, 15:52,

Аутсайдер «Уфа» принимала в 22-м туре чемпионата России застремившийся в еврокубки «Рубин».

Протокол игры  
Уфа 0:3 Рубин
    30' Макаров Денис (0:1)
    42' Кварацхелия Хвича (0:2)
    74' Самошников Илья (0:3)
Беленов Александр Бауэр Мориц   46' (Морозов Григорий (   46') Плиев Константин Табидзе Джемал Йокич Боян Милетич Неманья Кротов Вячеслав   83' (Урунов Остон (   83') Камилов Владислав   20'   46' (Иванов Олег (   46'   80') Голубев Артём   34' Комнен Андрич Жамалетдинов Тимур   75' (Сысуев Дмитрий (   75')
Запасные: Шафинский Юрий Аликин Павел Кукушкин Михаил Никитин Алексей Дзантиев Олег
Дюпин Юрий Зотов Георгий Уремович Филип Старфельт Карл Самошников Илья Абильдгор Оливер   29' Макаров Денис Шатов Олег Костюков Михаил   86' (Мусаев Леон (   86') Кварацхелия Хвича   84' (Игнатьев Иван (   84') Деспотович Джордже   82' (Бакаев Солтмурад (   82')
Запасные: Янович Никита Медведев Никита Пухаев Мишель Суриков Степан Бегич Сильвие
14 марта. Стадион "Нефтяник" (Уфа).

«Рубин» по-спортивному в хорошем смысле обнаглел, обыграв в гостях «Спартак» и дома «Зенит». И учитывая высокую плотность в таблице РПЛ, казанский клуб улучшил свои шансы на возвращение в еврокубки. У Леонида Слуцкого в «Рубине» получается здорово с преимущественно средним составом, а вот «Уфа», пережившая по ходу сезона смену тренера, до сих пор так и не смогла выбраться из опасной зоны, находясь под руководством уже не Вадима Евсеева, а Рашида Рахимова. К тому же, неприятный сюрприз башкирской команде преподнёс её главный конкурент тульский «Арсенал», победивший в субботу ЦСКА и оторвавшийся от «Уфы» на три очка.

«Рубин» с начала матча показал, что не будет играть с «Уфой» в кошки мышки. Казанцы стали действовать с позиции силы, не делая скидку на то, что они гости. Наоборот, устроителем хода игры именно команда Леонида Слуцкого. Визитёры загрузили уфимцев давлением и доставками, а забили первый раз на 30-й минуте другим способом – дальним ударом. Разошедшийся в последнее время Макаров эффектно уложил мяч с правого полуфланга из-за пределов штрафной в дальнюю девятку (0:1).

Каких-то серьёзных и конкретных атакующих действий хозяева предложить сопернику не смогли – разве что создали один-два полумомента. «Рубин» же не стал поджиматься к своим воротам оборонять мизерное преимущество и решил сильнее склонить чашу в свою сторону на табло. На 43-й минуте к своему голевую пасу добавил непосредственно гол Хвича Кварацхелия. Получив передачу слева от Костюкова, он положил корпус поразил ближний угол (0:2). Глядишь, «Милан» с «Ювентусом» Хвичей действительно заинтересуются, если ещё не заинтересовались.

Во втором тайме у «Уфы» начал налаживаться контроль мяча, но это не помогло ей в плане результата. Забил бы Андрич головой – и мы посмотрели бы, что было б дальше, но не забил же – мяч поймал Дюпин. А «Рубину» игра вторым номером не помешала отличиться третий раз. На 74-й минуте Самошников сыграл в хорошую стеночку с Макаровым, вывалился один на один и проткнул мяч в прямоугольник ворот Беленова (0:3).

Довести матч до победы было для «Рубина» уже делом техники. На 88-й минуте Олег Иванов попал головой в перекладину, но время матча к тому времени всё равно было позднее. Казанцы показательно разобрались с уфимцами и реально включились в еврокубковую гонку. У «Рубина» уже 37 очков, и он обогнал «Динамо» при равенстве проведённых матчей, а также догнал «Сочи», который ещё сыграет воскресным вечером с «Локомотивом». Пока что, до окончания матча на «РЖД Арене», подопечные Леонида Слуцкого побудут на пятом месте.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Рубин, Уфа, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (1)
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0
ингерман
14 Марта 2021, 16:29

ай.. молодцы рубиновыя звезды! пора двигац маскавских! )))

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