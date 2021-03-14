Слуцкий реально замахнулся на еврокубки: «Рубин» разгромил «Уфу» и ворвался в топ-5

Аутсайдер «Уфа» принимала в 22-м туре чемпионата России застремившийся в еврокубки «Рубин».

«Рубин» по-спортивному в хорошем смысле обнаглел, обыграв в гостях «Спартак» и дома «Зенит». И учитывая высокую плотность в таблице РПЛ, казанский клуб улучшил свои шансы на возвращение в еврокубки. У Леонида Слуцкого в «Рубине» получается здорово с преимущественно средним составом, а вот «Уфа», пережившая по ходу сезона смену тренера, до сих пор так и не смогла выбраться из опасной зоны, находясь под руководством уже не Вадима Евсеева, а Рашида Рахимова. К тому же, неприятный сюрприз башкирской команде преподнёс её главный конкурент тульский «Арсенал», победивший в субботу ЦСКА и оторвавшийся от «Уфы» на три очка.

«Рубин» с начала матча показал, что не будет играть с «Уфой» в кошки мышки. Казанцы стали действовать с позиции силы, не делая скидку на то, что они гости. Наоборот, устроителем хода игры именно команда Леонида Слуцкого. Визитёры загрузили уфимцев давлением и доставками, а забили первый раз на 30-й минуте другим способом – дальним ударом. Разошедшийся в последнее время Макаров эффектно уложил мяч с правого полуфланга из-за пределов штрафной в дальнюю девятку (0:1).

Каких-то серьёзных и конкретных атакующих действий хозяева предложить сопернику не смогли – разве что создали один-два полумомента. «Рубин» же не стал поджиматься к своим воротам оборонять мизерное преимущество и решил сильнее склонить чашу в свою сторону на табло. На 43-й минуте к своему голевую пасу добавил непосредственно гол Хвича Кварацхелия. Получив передачу слева от Костюкова, он положил корпус поразил ближний угол (0:2). Глядишь, «Милан» с «Ювентусом» Хвичей действительно заинтересуются, если ещё не заинтересовались.

Во втором тайме у «Уфы» начал налаживаться контроль мяча, но это не помогло ей в плане результата. Забил бы Андрич головой – и мы посмотрели бы, что было б дальше, но не забил же – мяч поймал Дюпин. А «Рубину» игра вторым номером не помешала отличиться третий раз. На 74-й минуте Самошников сыграл в хорошую стеночку с Макаровым, вывалился один на один и проткнул мяч в прямоугольник ворот Беленова (0:3).

Довести матч до победы было для «Рубина» уже делом техники. На 88-й минуте Олег Иванов попал головой в перекладину, но время матча к тому времени всё равно было позднее. Казанцы показательно разобрались с уфимцами и реально включились в еврокубковую гонку. У «Рубина» уже 37 очков, и он обогнал «Динамо» при равенстве проведённых матчей, а также догнал «Сочи», который ещё сыграет воскресным вечером с «Локомотивом». Пока что, до окончания матча на «РЖД Арене», подопечные Леонида Слуцкого побудут на пятом месте.

Кирилл Иванцов