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Слуцкий: «Матч первого круга даже не рассматривали никак в плане подготовки к нынешней «Уфе»

14 Марта 2021, 14:02,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Я уже говорил о том, что мы обыграли и «Ротор», и «Уфу», и «Арсенал» в матчах первого круга, поэтому, мне кажется, это [термин «Робин Гуды»] не совсем так. Каждая игра - это новая страница, новая глава, новая книга, поэтому никакой корреляции с прошлыми матчами она иметь не может.

- В матче первого круга «Уфа» была обыграна 3:0. Насколько сильно с того момента изменилась команда?

- Сильно изменилась. Другой тренер, масса других футболистов, поэтому мы тот матч даже не рассматривали никак в плане подготовки к нынешней «Уфе». Никак, это воспоминания.

- Сегодня погода не самая приятная, есть ветер. Достаточно прохладно. Насколько это может сказаться на игре?

- Погода одинакова для двух команд. Понятно, что сейчас по-прежнему в России еще зима. Многие матчи проходят в сложных климатических условиях. Но это данность, которую бесполезно обсуждать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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