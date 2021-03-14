Рахимов: «По сравнению с матчами с «Уралом» отсутствует вся тройка полузащитников»

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14 Марта 2021, 13:58,
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».
- Все-таки по сравнению с тем, что у нас был в двух предыдущих матчах с «Уралом», к сожалению, отсутствует вся тройка полузащитников, которая, в принципе, уже начала друг друга хорошо понимать. Это все-таки накладывало определенные проблемы. Но ничего страшного, выйдут другие и постараются проявить свои лучшие качества.
- В прошлом игре небольшое повреждение получил Остон Урунов. Каково его состояние, может ли он выйти во втором тайме?
- Посмотрим по ситуации, потому что все-таки еще есть определенные проблемы, и не хотелось бы сразу так рисковать. Все зависит от ситуации.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Уфа, Рашид Рахимов