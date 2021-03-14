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​В Aviasales эффектно пошутили по поводу возможной отставки Ганчаренко из ЦСКА

14 Марта 2021, 12:01,

Популярный поисковик билетов Aviasales эффектно пошутил по поводу возможной отставки Виктора Ганчаренко с должности главного тренера ЦСКА.

Аккаунт Aviasales в Twitter отреагировал на сообщение журналиста Александра Муйжнека о том, что Ганчаренко «пока никуда не едет».

«Ну так пускай летит», - ответили в Aviasales, рекламируя свои услуги.

Напомним, в субботу ЦСКА проиграл в гостях у тульского «Арсенала» с результатом 1:2 и опустился на третье место в турнирной таблице российского чемпионата. Фанаты «армейцев» подвергли Ганчаренко критике в социальных сетях и даже призывали уйти в отставку.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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