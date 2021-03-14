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​Чепчугов сделал очередную странную публикацию – он обратился к актёру Дуэйну Джонсону

14 Марта 2021, 00:49,

Экс-игрок ЦСКА Сергей Чепчугов продолжает отмечаться странными публикациями в Instagram. Ранее бывший футболист публиковал видео с окурками в тарелке. Теперь Чепчугов обратился к известному актёру Голливуда Дуэйну Джонсону по прозвищу Скала.

Чепчугов написал, что Джонсон без него скучает, но предложил актёру не переживать по этому поводу. По словам бывшего стража ворот ЦСКА, они с Дуэйном нуждаются в дружбе.

«И да - не просите при встрече селфи. Мне нужно будет почувствовать вас», - такими словами в адрес Джонсона и смайлом в виде сердечка завершил Чепчугов свою публикацию.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Чепчугов
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