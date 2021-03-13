​Ганчаренко покинет ЦСКА – это очевидно

В субботу ЦСКА разочаровал армию своих болельщиков. Москвичи проиграли в гостях у тульского «Арсенала», который на момент начала игры располагался в зоне прямого вылета из Премьер-лиги. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко делится своими мыслями по поводу будущего рулевого «армейцев» Виктора Ганчаренко.

Болельщики ЦСКА вполне могли рассчитывать на борьбу своей любимой команды за титул чемпиона России, ведь лидирующий «Зенит» на старте второй части сезона, мягко говоря, не блещет. Однако когда ты не обыгрываешь представителя зоны вылета, то говорить о решении больших задач сложно. Вряд ли «армейцы» после поражения в Туле могут искать какие-то оправдания в виде газона или других обстоятельств. В играх на плохом поле в не лучшую погоду на первое место нередко выходят морально-волевые качества, готовность сражаться за каждый мяч, не жалея себя. Такого настроя у игроков ЦСКА в субботу заметно не было.

В семи последних матчах в чемпионате России ЦСКА одержал только две победы. Конкуренты тоже не особенно стабильны, поэтому «армейцы» сохраняют шансы на место в Лиге чемпионов, а может и на чемпионство. Однако игра команды и результаты всё же вызывают вопросы к главному тренеру.

Фанаты ЦСКА требуют отставки Виктора Ганчаренко. Если обратиться к страничкам московского клуба в социальных сетях после матча с «Арсеналом», то там можно обнаружить множество гневных комментариев в отношении белорусского тренера. В успешное будущее Ганчаренко в ЦСКА действительно не верится. Серьёзный тревожный звоночек прозвучал ещё прошлым летом, когда после крупного поражения от «Зенита» тренер «армейцев» просто взял и уехал. Понятно, что каждый человек подвержен эмоциям, но убегать от проблем – плохая черта для тренера, особенно когда мы говорим о клубе такого уровня, как ЦСКА.

Тот отъезд не красил Ганчаренко и наверняка негативно повлиял на отношение футболистов к тренеру. Отношения эти, очевидно, далеки от идеальных. Это подтверждают слова Сергея Овчинникова, входившего в тренерский штаб ЦСКА до конца прошлого календарного года. Овчинников рассказал sport24, что его понимание человеческих отношений в команде не совпадает с пониманием Ганчаренко. «Сегодня диктатура в футболе не работает», - высказался бывший тренер ЦСКА.

Высказывания Овчинникова дают понять, что отношения Ганчаренко с командой оставляют желать лучшего. Плюс ЦСКА имеет игровые проблемы, которые влекут за собой регулярные потери очков. Как видим, аргументов в пользу сохранения белорусского специалиста на тренерском мостике ЦСКА нет. Возможно, клубу стоило отпустить Ганчаренко ещё в момент его отъезда, поскольку из-за этого поступка его авторитет упал, а диктатура, как сказал Овчинников, не работает. Складывается ощущение, что Ганчаренко ещё тогда, прошлым летом, потерял команду, потерял нужный контакт.

Очевидно, пути ЦСКА и Виктора Ганчаренко разойдутся. Вопрос в том, когда это произойдёт. Прямо сейчас «армейцы» вряд ли пойдут на смену тренера, ведь уже через три дня им предстоит игра против «Зенита». А вот мартовская пауза на матчи сборных может стать хорошим моментом, чтобы что-то изменить и встряхнуть команду перед финальным и решающим отрезком сезона. «Челси» Романа Абрамовича в своё время дважды добирался до финалов Лиги чемпионов после смены тренера по ходу сезона. Возможно, боссам ЦСКА следует последовать примеру владельца лондонского клуба. В противном случае Ганчаренко уйдёт летом, когда истечёт срок его контракта.

Алексей Антоненко