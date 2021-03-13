​Семак ответил на вопрос, вернётся ли к Дзюбе повязка капитана

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13 Марта 2021, 19:44,
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После крупной победы над «Ахматом» рулевой «Зенита» Сергей Семак дал пресс-конференцию. Один из вопросов представителей СМИ коснулся капитанской повязки. В отсутствии Деяна Ловрена капитаном питерцев был Магомед Оздоев. Что касается Артёма Дзюбы, то после появления в сети скандального видео со своим участием в прошлом году он повязку не надевал. У Семака спросили, может ли повязка капитана вернуться к Дзюбе.
«Решили дать капитанскую повязку Магомеду в отсутствие Ловрена. Что касается Артема, то посмотрим, почему нет», - высказался Семак.
«Зенит» остаётся на вершине турнирной таблицы российского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак, Магомед Оздоев