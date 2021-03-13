​Семак ответил на вопрос, вернётся ли к Дзюбе повязка капитана

После крупной победы над «Ахматом» рулевой «Зенита» Сергей Семак дал пресс-конференцию. Один из вопросов представителей СМИ коснулся капитанской повязки. В отсутствии Деяна Ловрена капитаном питерцев был Магомед Оздоев. Что касается Артёма Дзюбы, то после появления в сети скандального видео со своим участием в прошлом году он повязку не надевал. У Семака спросили, может ли повязка капитана вернуться к Дзюбе.

«Решили дать капитанскую повязку Магомеду в отсутствие Ловрена. Что касается Артема, то посмотрим, почему нет», - высказался Семак.

«Зенит» остаётся на вершине турнирной таблицы российского чемпионата.