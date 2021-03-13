«Химки» расторгли контракт с Куатом

Полузащитник Исламбек Куат покинул подмосковные «Химки», об этом информирует пресс-служба клуба.

Стороны разорвали трудовой договор по обоюдному согласию. 28-летний казахстанский футболист выступал за российскую команду с сентября прошлого года. Исламбек пополнил ряды «Химок» на правах свободного агента, заключив контракт до завершения нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Куат провел шесть поединков, не отметившись голами и результативными передачами. В пассиве игрока три желтые карточки.