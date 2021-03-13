Аршавин: «В «Зените» я был лучшим во всём»

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13 Марта 2021, 14:14,
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Экс-футболист сборной России, лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о своей игровой карьере.
«Одновременно и очень умный, и очень ленивый, но с хорошим дриблингом и видением игры. Я был лидером в команде и в раздевалке. В «Зените» я был лучшим во всём», - приводит слова Аршавина пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Аршавин объявил о завершении игровой карьеры в декабре 2018-го года. В настоящий момент он занимает должность советника гендиректора «Зенита» по молодежному футболу.
В текущем розыгрыше РПЛ петербургский клуб набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на два балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Андрей Аршавин
и скромный еще, забыл сказать )