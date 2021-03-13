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Аршавин: «В «Зените» я был лучшим во всём»

13 Марта 2021, 14:14,

Экс-футболист сборной России, лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о своей игровой карьере.

«Одновременно и очень умный, и очень ленивый, но с хорошим дриблингом и видением игры. Я был лидером в команде и в раздевалке. В «Зените» я был лучшим во всём», - приводит слова Аршавина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Аршавин объявил о завершении игровой карьеры в декабре 2018-го года. В настоящий момент он занимает должность советника гендиректора «Зенита» по молодежному футболу.

В текущем розыгрыше РПЛ петербургский клуб набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на два балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Андрей Аршавин
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Комментарии (1)
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0
overkill666
13 Марта 2021, 14:39

и скромный еще, забыл сказать )

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