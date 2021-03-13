Аршавин: «В «Зените» я был лучшим во всём»

Экс-футболист сборной России, лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил о своей игровой карьере.

«Одновременно и очень умный, и очень ленивый, но с хорошим дриблингом и видением игры. Я был лидером в команде и в раздевалке. В «Зените» я был лучшим во всём», - приводит слова Аршавина пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Аршавин объявил о завершении игровой карьеры в декабре 2018-го года. В настоящий момент он занимает должность советника гендиректора «Зенита» по молодежному футболу.

В текущем розыгрыше РПЛ петербургский клуб набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на два балла.