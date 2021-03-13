Бикфалви почти спас «Урал» от стыков: «Шмели» додавили «Ротор» и опередили его на восемь очков

В первом субботнем матче 22-го тура РПЛ играли «Урал» с «Ротором».

Если в первом круге «Ротор» смотрел в таблице на своих оппонентов с самого низа, то после удачного отрезка в конце прошлого года – начале нынешнего волгоградцы даже оторвались от зоны прямого вылета. Выезд на Урал однозначно был важен для команды Александра Хацкевича в турнирном смысле. Победа в Екатеринбурге позволила бы волжанам подобраться к «Уралу» на расстояние двух очков. К «Уралу», который занимал последнюю позицию, спасающую и от вылета, и от всяких стыков.

Первый тайм прошёл плюс-минус равно, преимущественно без ярких моментов. На десятой минуте Понсе из не самой выгодной позиции головой отправил мяч в перекладину, а «шмели» отметили опасным выстрелом Егорычева рядом с левой девяткой, нанесённым чуть из-за пределов штрафной. На 23-й минуте Жигулёв пробивал через себя в районе правой штанги – получилось слегка выше створа. Доиграть до перерыва не получилось у Кипиани – в конце тайма его заменили после получения травмы на Фламариона.

Во втором тайме екатеринбуржцы добавили активности на чужой половине. Было заметно, что хозяева сделали ставку на удары. Ведь чем чаще бьёшь, тем больше у тебя становится шансов забить. Кверквелия заблокировал попытку Бикфалви, у Кулакова на правом полуфланге с нескольких метров перед воротами мяч свалился с ноги. Мишкич ударил низом влево – Чондрич вытащил. Ещё Погребняк что-то пытался сообразить впереди, пока не покинул поле, уступив место Панюкову.

Фламарион в рамках ответа «Ротора» пробил с приличной дистанции, и после рикошета от защитника хозяев мяч ушёл на угловой. Дальше опять попробовал сделать разницу в атаке «Урал». На 62-й минуте Кулаков дальним ударом с подбора после углового послал мяч диагонально по уходящей траектории от правой девятки. Через три минуты Бикфалви пальнул чуть левее противоположной девятки из-под Байрыева.

В какие-то отрезки казалось, что «Урал» сбавил обороты, но «шмели» всё равно использовали один момент себе во благо. На 83-й минуте свободный Бикфалви подцепил на ближней штанге прострел справа от Кулакова, подработал мяч и всадил его в верхний угол (1:0).

Гости не придумали, как уйти в концовке от поражения, хотя организовали на чужие ворота давление. Гаджимурадов в контратаке выскочил с Чондричем практически один на один, однако не переиграл вратаря визитёров. После этого Чондрич сам пошёл к чужим воротам на аут, но безуспешно.

«Урал» почти что спас себя от попадания в зону стыков, поскольку оторвался как раз от «Ротора» на восемь баллов. Екатеринбуржцы догнали по очкам «Ахмат», который позже в субботу встретится в гостях с «Зенитом». Учитывая, что до конца чемпионата какие-то очки «Урал» ещё возьмёт, то вряд ли он опустится на стыковое тринадцатое место или ниже. А вот «Ротору», похоже, не избежать как минимум переходных матчей.

Кирилл Иванцов