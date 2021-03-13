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Олег Иванов: «За счёт командных действий можно остановить «Рубин»

13 Марта 2021, 12:18,

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов на клубном канале в YouTube рассказал о своём состоянии, «Ахмате» и «Рубине».

- Какое-то время вы пропустили из-за повреждения. Готовы ли вы сейчас играть с «Рубином»?

- Состояние готовности, готовлюсь к матчу. Тренерский штаб решит уже сколько времени я смогу принять участие в матче.

- В команде довольно много опытных новичков. Вы были одним из первых. Как прошла адаптация новичков в команде и ваша в том числе?

- Моя адаптация прошла довольно быстро, потому что, наверное, я наиболее опытный изо всех, кто пришел. Плюс заочно знаю многих ребят, давно выступали друг против друга. А так все новички тоже успешно вливаются в коллектив. Не знаю, как они, но я очень жду свою первую игру и хочу принести пользу команде.

- В Кубке России «Уфа» как раз попала на грозненский «Ахмат», также будет еще одна игра с ними в чемпионате. Насколько сильно ждете этих матчей, учитывая, что почти 10 лет там играли?

- Если я скажу, что эти игры не стоят для меня особняком, то, наверное, совру. Очень жду этих матчей, очень хочу побывать в Грозном, так как не успел попрощаться с болельщиками. Большая часть моей карьеры прошла там. Ну  и показать красивый бескомпромиссный футбол. Пусть футбольное мастерство и состояние  на данный момент решит исход матча.

- В воскресенье вас ждет игра с «Рубином», это очень серьезный соперник, который обыграл «Спартак»,  а потом «Зенит». За счет чего «Уфа» может обыграть такой «Рубин»?

- Смотрим, разбираем их игру, тренерский штаб еще подскажет слабые места. Очень тщательно разберем, думаю, за счет командных действий можно остановить этого соперника, тем более, при своих болельщиках дома нужно брать очки.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Олег Иванов
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