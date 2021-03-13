Олег Иванов: «За счёт командных действий можно остановить «Рубин»

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов на клубном канале в YouTube рассказал о своём состоянии, «Ахмате» и «Рубине».

- Какое-то время вы пропустили из-за повреждения. Готовы ли вы сейчас играть с «Рубином»?

- Состояние готовности, готовлюсь к матчу. Тренерский штаб решит уже сколько времени я смогу принять участие в матче.

- В команде довольно много опытных новичков. Вы были одним из первых. Как прошла адаптация новичков в команде и ваша в том числе?

- Моя адаптация прошла довольно быстро, потому что, наверное, я наиболее опытный изо всех, кто пришел. Плюс заочно знаю многих ребят, давно выступали друг против друга. А так все новички тоже успешно вливаются в коллектив. Не знаю, как они, но я очень жду свою первую игру и хочу принести пользу команде.

- В Кубке России «Уфа» как раз попала на грозненский «Ахмат», также будет еще одна игра с ними в чемпионате. Насколько сильно ждете этих матчей, учитывая, что почти 10 лет там играли?

- Если я скажу, что эти игры не стоят для меня особняком, то, наверное, совру. Очень жду этих матчей, очень хочу побывать в Грозном, так как не успел попрощаться с болельщиками. Большая часть моей карьеры прошла там. Ну и показать красивый бескомпромиссный футбол. Пусть футбольное мастерство и состояние на данный момент решит исход матча.

- В воскресенье вас ждет игра с «Рубином», это очень серьезный соперник, который обыграл «Спартак», а потом «Зенит». За счет чего «Уфа» может обыграть такой «Рубин»?

- Смотрим, разбираем их игру, тренерский штаб еще подскажет слабые места. Очень тщательно разберем, думаю, за счет командных действий можно остановить этого соперника, тем более, при своих болельщиках дома нужно брать очки.