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Хацкевич: «Больше удовлетворён результатом, чем игрой»

13 Марта 2021, 11:58,

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- К концу ноября более-менее стабилизировали состав уже. Когда стабильный состав, то и результаты удовлетворительные.

- То есть, вы удовлетворены игрой сейчас или, может быть, настроем команды?

- Больше, может быть, результатом, если брать последние четыре игры, то три победы и одна ничья - достаточно неплохой результат в последних играх. Да, начинали мы  вроде неплохо, красиво играли, но результата не было. Сейчас такой период и отрезок, когда нужно добиваться результата, учитывая качество полей и то, что команды на сегодняшний момент практически все в одинаковом состоянии после сборов. На сегодняшний момент результат выходит на первое место.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
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Комментарии (1)
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Super fanat
13 Марта 2021, 13:47

Высококлассный тренер и, надеюсь, ещё не сказал своего последнего слова в РПЛ. Крепким середняком Ротор вполне может быть, да.

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