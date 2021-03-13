Хацкевич: «Больше удовлетворён результатом, чем игрой»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- К концу ноября более-менее стабилизировали состав уже. Когда стабильный состав, то и результаты удовлетворительные.

- То есть, вы удовлетворены игрой сейчас или, может быть, настроем команды?

- Больше, может быть, результатом, если брать последние четыре игры, то три победы и одна ничья - достаточно неплохой результат в последних играх. Да, начинали мы вроде неплохо, красиво играли, но результата не было. Сейчас такой период и отрезок, когда нужно добиваться результата, учитывая качество полей и то, что команды на сегодняшний момент практически все в одинаковом состоянии после сборов. На сегодняшний момент результат выходит на первое место.