Матвеев: «К сожалению, не всё получается, но работа идёт»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас огромное желание побеждать в каждой игре, каждом матче, мы к этому готовимся. К сожалению, не всё получается, но работа идет.

- Традиционный кадровый вопрос: как здоровье Эрика Бикфалви? Не пополнил ли еще кто-то лазарет команды?

- У нас Эрик пропускает по дисквалификации, остальные все в строю, каждый готов играть.