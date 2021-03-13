Матвеев: «К сожалению, не всё получается, но работа идёт»

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13 Марта 2021, 11:54,
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Ротором» в эфире канала «Матч Премьер».
- У нас огромное желание побеждать в каждой игре, каждом матче, мы к этому готовимся. К сожалению, не всё получается, но работа идет.
- Традиционный кадровый вопрос: как здоровье Эрика Бикфалви? Не пополнил ли еще кто-то лазарет команды?
- У нас Эрик пропускает по дисквалификации, остальные все в строю, каждый готов играть.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Юрий Матвеев