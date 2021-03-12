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Григорян покинул армянский «Урарту»

12 Марта 2021, 20:53,

Известный в России тренер Александр Григорян покинул «Урарту» из Армении, где проработал чуть больше года.

- Я провел очень плодотворный период работы в Армении, который был омрачен ужасной войной. Провел очень важный для себя период в родной стране, - цитирует наставник «РБ-Спорт».

54-летний специалист пока ничего не планирует на будущее, а главное желание Григоряна - повидать внука. Также он отметил, что обязательно вернется в Армению на тренерскую работу. Александр Григорян добавил, что ему очень понравилось работать с молодыми футболистами.

«Урарту» идет на шестом месте в чемпионате, набрав 18 очков после 12 матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Александр Григорян, Урарту
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