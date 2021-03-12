​Ларссон: «Отец считает, что против «Краснодара» я провёл один из лучших своих матчей за «Спартак»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон ответил на вопрос, смотрел ли его отец матч против «Краснодара», в котором «красно-белые» победили со счётом 6:1.

Отцом Джордана является известный в прошлом футболист Хенрик Ларссон.

«Отец видел игру. Ему понравилось, как мы играли и как играл я. Он считает, что это был один из лучших моих матчей за «Спартак». Я тоже так думаю: два гола и голевой пас. Я очень доволен.

Связка с Промесом? Нам нравится играть вместе. Думаю, у нас хорошая химия на поле. С хорошими футболистами проще играть, так что я счастлив», - сказал Ларссон. Видео с его словами было опубликовано на клубном канале «Спартака» в YouTube.