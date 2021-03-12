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Дуганджич: «Смотрел прошлый матч «Локомотива» против тульского «Арсенала». Это серьёзная команда»

12 Марта 2021, 18:05,

Форвард «Сочи» Марко Дуганджич на клубном канале в YouTube поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

- Из-за перебора карточек  с «Локомотивом» не сыграют Нобоа, Заболотный и Бурмистров.

- Это часть игры. У тебя есть игроки, которые готовы заменить 3-4 выпавших футболистов. Каждый, кто выйдет на поле,  будет мотивирован больше, ведь они не играют в каждом матче. Думаю, все будет хорошо.

- Об игре «Локомотива», который начал 2021 год с побед над ЦСКА и «Арсеналом».

- Я смотрел прошлый матч «Локомотива» против тульского «Арсенала». Это серьезная команда. После того, как она вылетела из Лиги чемпионов, пробует выиграть все оставшиеся матчи чемпионата, чтобы подняться выше в таблице. Это очень хорошая команда, матч будет сложным, погода также. Но мы идем на четвертом месте, и у нас тоже будут свои моменты.

- О влиянии этой игры на кубковый матч в апреле (7 апреля команды сыграют поединок 1/4 финала).

- Возможно. Хотя каждый матч - это отдельная история. Каждая игра уникальна по-своему. Но как я сказал, мы сейчас ждем первой игры, а потом будет видно, что дальше.

- О влиянии погоды на игру. В день матча в Москве потеплеет до +4, дождь.

- Я смотрел матчи в Туле и Казани в понедельник, поля были не самыми лучшими. В Москве, по всей видимости, нас ожидает такое же поле. Просто потому что очень холодно. И в таких условиях не вырастет трава, будет сложно. Но на игре в Ростове тоже было холодно, и поле было далеко не идеальным. Мы привыкли к этому, мы играли против ЦСКА в Москве, и поле там тоже было не очень. Мы покажем максимум, у нас тоже есть свой стиль игры. Мы покажем всё лучшее, чтобы выиграть матч.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сочи, Марко Дуганджич
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