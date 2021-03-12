​Друг Гонсалеса рассказал, как экс-игрок ЦСКА чувствует себя после инфаркта

В пятницу появилась информация о том, что экс-игрок московского ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт миокарда. О состоянии чилийца корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву рассказал друг его семьи Джимми Лавин.

«Сейчас Марк уже находится дома, в кругу своей семьи, самое страшное позади. Теперь ему нужно больше отдыхать и думать о своём здоровье и меньше волноваться о всех делах. К счастью, долгая госпитализация не потребовалась, и он может восстанавливаться дома столько, сколько потребуется», - рассказал Джимми Лавин.

Марк Гонсалес защищал цвета ЦСКА с 2009 по 2014 год.