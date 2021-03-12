​Акционер подал иск к «Спартаку», сумма требований превышает 88 млн рублей

В картотеке Арбитражного суда Москвы можно обнаружить информацию об иске акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку». Сумма требований по иску составляет 88,343 миллиона рублей. Иск был зарегистрирован в четверг, одиннадцатого марта.

В качестве третьих лиц заявлены Леонид Федун и Александр Матыцын. Подробностей, раскрывающих претензии акционера, в настоящий момент нет.

Добавим, что «Спартак» располагается на третьей позиции в таблице российского чемпионата после двадцать одного тура. Тринадцатого марта команда Доменико Тедеско сыграет против «Динамо» на выезде.