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​Акционер подал иск к «Спартаку», сумма требований превышает 88 млн рублей

12 Марта 2021, 15:15,

В картотеке Арбитражного суда Москвы можно обнаружить информацию об иске акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку». Сумма требований по иску составляет 88,343 миллиона рублей. Иск был зарегистрирован в четверг, одиннадцатого марта.

В качестве третьих лиц заявлены Леонид Федун и Александр Матыцын. Подробностей, раскрывающих претензии акционера, в настоящий момент нет.

Добавим, что «Спартак» располагается на третьей позиции в таблице российского чемпионата после двадцать одного тура. Тринадцатого марта команда Доменико Тедеско сыграет против «Динамо» на выезде.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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Комментарии (1)
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Nicholais
12 Марта 2021, 15:45

Лям евро, по меркам футбола - копейки

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