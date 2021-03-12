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Экс-игрок ЦСКА перенёс инфаркт миокарда

12 Марта 2021, 08:38,

Экс-футболист московского ЦСКА Марк Гонсалес, известный также по выступлениям за севильский «Бетис» и английский «Ливерпуль», перенес инфаркт миокарда. Об этом информирует AS.

Напомним, что чилийский игрок защищал цвета «армейского» коллектива с 2009-го по 2014-й год. В составе российской команды Гонсалес сыграл 69 поединков в различных турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и 13 результативных передач.

Вместе с ЦСКА Марк дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В составе сборной Чили полузащитник провел 56 матчей и забил шесть голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Марк Гонсалес
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