«Ювентус» и «Милан» не следят за Кварацхелией

Источник корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.ру» Сергея Румянцева опроверг информацию об интересе итальянских топ-клубов к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии. В «Ювентусе» и «Милане» знают о таланте Хвичи, но в список интересов обоих клубов, как и других команд из Италии он не входит. Ни одна из команд не собирается посылать своих скаутов следить за ним на матч сборных Испании и Грузии.

В то же время помимо «Боруссии» из Дортмунда интерес к Кварацхелии проявляет другой клуб из Германии «Байер», который видит в нем усиление краёв атаки, в случае ухода одного из вингеров.