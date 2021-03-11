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«Ювентус» и «Милан» не следят за Кварацхелией

11 Марта 2021, 21:08,

Источник корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.ру» Сергея Румянцева опроверг информацию об интересе итальянских топ-клубов к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии. В «Ювентусе» и «Милане» знают о таланте Хвичи, но в список интересов обоих клубов, как и других команд из Италии он не входит. Ни одна из команд не собирается посылать своих скаутов следить за ним на матч сборных Испании и Грузии.

В то же время помимо «Боруссии» из Дортмунда интерес к Кварацхелии проявляет другой клуб из Германии «Байер», который видит в нем усиление краёв атаки, в случае ухода одного из вингеров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Милан, Рубин, Хвича Кварацхелия
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