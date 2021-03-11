По стопам Промеса и Рондона: Каким легионерам ещё стоит вернуться в Россию

«Спартак» и ЦСКА в зимнее трансферное окно подписали Куинси Промеса и Саломона Рондона соответственно. Оба футболиста сразу же стали давать результат, ведь они уже прекрасно знакомы с реалиями российского футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило составить список легионеров, которым стоит подумать над возвращением в Россию.

АХМЕД МУСА

Нигерийский вингер ещё в октябре 2020 года разорвал контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Муса признался, что он хочет вернуться в Европу и выступать в топовых чемпионатах. Тут же пошли разговоры о возможном возвращении в ЦСКА, но никакой конкретики в отношении Ахмеда так и не было.

В январе все писали о том, что якобы «Галатасарай» готов подписать контракт с Ахмедом, однако нигериец по-прежнему числится безработным. И чем дольше он остаётся вне футбола, тем меньше шансов оказаться в сильнейших чемпионатах.

Так что Ахмеду стоит поискать в телефонной книжке номер Евгения Гинера и попроситься обратно. В ЦСКА ему точно будут рады.

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КЕЙСУКЕ ХОНДА

Ещё один «армеец», который сейчас без клуба – это Кейсуке Хонда. Японскому атакующему полузащитнику всего 34 года, а если смотреть за его страницей в инстраграме. То видно, что Кейсуке в отличной физической форме.

Прошлый сезон он провёл в Бразилии в «Ботафого», там он отыграл более двадцати матчей и забил три гола.

Кейсуке вообще любит путешествовать. После ЦСКА он играл в Италии, Мексике, Австралии и Бразилии. Может быть снова приехать в Москву?

УМАР НИАССЕ

Сенегальский форвард провёл в «Локомотиве» всего один сезон, за который успел произвести впечатление на английских скаутов. Ниасса «железнодорожники» купили за 5.5 миллионов евро, а продали почти за 15.

Правда в Англии у Ниасса не получилось. За четыре года в «Эвертоне» он оставался «баночником», а аренды в «Халл Сити» и «Кардифф» не принесли ему пользы.

Ниассу всего 30 лет, так что его рановато списывать со счетов. В РПЛ куда проще забивать голы, чем в АПЛ.

ФЕРНАНДО

Бразильский полузащитник выступал за «Спартак» три года и стал одним из самых любимых игроков у болельщиков «красно-белых». Этот опорный хавбек выгрызал центр поля и демонстрировал невероятную надёжность.

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Сейчас Фернандо выступает за китайский клуб «Бэйцзин Гоань», и вряд ли он доволен нынешней ситуацией в китайском футболе. Инвестиции падают, а это значит, что космических зарплат в Поднебесной скоро не будет. Пример Рондона должен вдохновить Фернандо на возвращение в Премьер-лигу. В «Спартаке» ему точно будут рады.

А может быть и не только в «Спартаке».

ЭСЕКИЭЛЬ ГАРАЙ

Тут ситуация двоякая. С одной стороны, Гарай был настоящей звездой в Санкт-Петербурге и ещё год назад недурно смотрелся в «Валенсии». Однако после того, как у него летом закончился контракт, Гарай решил немного отдохнуть от футбола. И, кажется, пауза немного затянулась.

Гарай ещё не объявлял о завершении футбольной карьеры, но пока совершенно непонятно, в какой форме находится звёздный аргентинец.

Летом были слухи о том, что Гараем интересуется аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойс», но Эсекиэль сказал, что хочет ещё поиграть в Европе. Если он сможет набрать игровую форму, то точно ещё год-два будет на уровне топ-клубов в РПЛ.

ЖУЛИАНО

Ещё один топовый игрок, который играл в «Зените» и точно усилил бы Российскую Премьер-лигу. Всего за один сезон в составе питерского клуба Жулиано доказал, что является футболистом экстра-класса.

К сожалению, бразильцу не очень понравилось в России и он переехал в Турцию, где выступал за «Фенербахче». Поиграв в Саудовской Аравии, Жулиано снова вернулся в Турцию. Сейчас он является футболистом «Башакшехира».

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Жулиано всего 30 лет, и этот парень в каждой команде приносит результат своими голами и передачами. Жаль, но Россия ему, кажется, не по душе.

ОДИЛ АХМЕДОВ

Ещё один «пленник» китайского футбола. Узбекский опорник Одил Ахмедов в своё время прекрасно зарекомендовал себя, когда играл за «Анжи» и «Краснодар». Он провел в России более 150 матчей, являясь невероятно надёжным футболистом.

В Китае Ахмедов также был хорош, выступая в «Шанхай СИПГ» вместе с Халком и Оскаром. Там он продолжал оставаться игроком основного состава.

После краткосрочной аренды в «Тяньцзинь Тэда» Одил Ахмедов стал свободным агентом. Очевидно, что в Китае никто сейчас не будет платить высокую зарплату, в Узбекистане таких денег никогда не было, так что есть смысл задуматься над возвращением в Россию.