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​«Спартак» выбирает между четырьмя тренерами, россиян среди кандидатов нет

11 Марта 2021, 17:33,

«Спартак» ведёт работу в направлении поиска нового тренера. Доменико Тедеско, ныне возглавляющий команду, оставит тренерское кресло в конце сезона в связи с истечением срока трудового договора.

По информации журналиста Сергея Егорова, опубликованной в его канале «Футбольный Биги» в Telegram, «Спартак» в настоящий момент имеет четырёх кандидатов. Тренеров из России в этом списке нет.

Ранее представитель руководства «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что в списке кандидатов на должность тренера команды не должно быть более пяти специалистов.

За девять туров до финиша чемпионата «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва
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