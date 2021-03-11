​«Спартак» выбирает между четырьмя тренерами, россиян среди кандидатов нет

«Спартак» ведёт работу в направлении поиска нового тренера. Доменико Тедеско, ныне возглавляющий команду, оставит тренерское кресло в конце сезона в связи с истечением срока трудового договора.

По информации журналиста Сергея Егорова, опубликованной в его канале «Футбольный Биги» в Telegram, «Спартак» в настоящий момент имеет четырёх кандидатов. Тренеров из России в этом списке нет.

Ранее представитель руководства «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что в списке кандидатов на должность тренера команды не должно быть более пяти специалистов.

За девять туров до финиша чемпионата «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.