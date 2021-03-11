​Директор «Спартака» рассказал, каким будет список кандидатур на должность тренера

Евгений Мележиков, занимающий должность управляющего директора «Спартака», дал ответ на вопрос о том, каким будет список кандидатур на тренерское кресло.

В следующем сезоне у «красно-белых» будет новый тренер. Доменико Тедеско, работающий с командой последние полтора года, решил не продлевать своё трудовое соглашение. На решение тренера повлияла ситуация с пандемией, когда перемещения между странами затруднены, и Тедеско не может регулярно видеться со своей семьёй.

«Список кандидатур не должен быть большим. Не более пяти кандидатов, а лучше ещё меньше», - сообщил Мележиков представителям СМИ.

«Находится ли Йоахим Лёв в списке? Нет, не слышал», - отметил директор московского клуба.