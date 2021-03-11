​Директор «Спартака» рассказал, каким будет список кандидатур на должность тренера

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11 Марта 2021, 16:44,
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Евгений Мележиков, занимающий должность управляющего директора «Спартака», дал ответ на вопрос о том, каким будет список кандидатур на тренерское кресло.
В следующем сезоне у «красно-белых» будет новый тренер. Доменико Тедеско, работающий с командой последние полтора года, решил не продлевать своё трудовое соглашение. На решение тренера повлияла ситуация с пандемией, когда перемещения между странами затруднены, и Тедеско не может регулярно видеться со своей семьёй.
«Список кандидатур не должен быть большим. Не более пяти кандидатов, а лучше ещё меньше», - сообщил Мележиков представителям СМИ.
«Находится ли Йоахим Лёв в списке? Нет, не слышал», - отметил директор московского клуба.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Йоахим Лёв, Евгений Мележиков
Если Лев согласится это будет неслыханным успехом.. Но все это мечты, мечты..
А если эти 5 кандидатур откажутся, тогда что??? Опять у разбитого корыта???
Нет уж лучше анализируйте 10 претендентов, а отказники и не подошедшие сами отъсеятся.
Да и не забудьте провести среди болельщиков в интернете голосование на приглашение нового главного тренра.