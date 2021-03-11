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​Директор «Спартака» рассказал, каким будет список кандидатур на должность тренера

11 Марта 2021, 16:44,

Евгений Мележиков, занимающий должность управляющего директора «Спартака», дал ответ на вопрос о том, каким будет список кандидатур на тренерское кресло.

В следующем сезоне у «красно-белых» будет новый тренер. Доменико Тедеско, работающий с командой последние полтора года, решил не продлевать своё трудовое соглашение. На решение тренера повлияла ситуация с пандемией, когда перемещения между странами затруднены, и Тедеско не может регулярно видеться со своей семьёй.

«Список кандидатур не должен быть большим. Не более пяти кандидатов, а лучше ещё меньше», - сообщил Мележиков представителям СМИ.

«Находится ли Йоахим Лёв в списке? Нет, не слышал», - отметил директор московского клуба.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Йоахим Лёв, Евгений Мележиков
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Комментарии (2)
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0
sanay
11 Марта 2021, 17:13

Если Лев согласится это будет неслыханным успехом.. Но все это мечты, мечты..

0
sanay
11 Марта 2021, 17:11

А если эти 5 кандидатур откажутся, тогда что??? Опять у разбитого корыта???
Нет уж лучше анализируйте 10 претендентов, а отказники и не подошедшие сами отъсеятся.
Да и не забудьте провести среди болельщиков в интернете голосование на приглашение нового главного тренра.

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