​Два итальянских топ-клуба следят за Кварацхелией

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11 Марта 2021, 16:24,
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Талантливый полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия оказался в сфере интересов двух итальянских топ-клубов. Как сообщает Tuttomercatoweb, речь идёт о «Милане» и «Ювентусе». Представители этих клубов собираются просмотреть Хвичу воочию на матче между сборными Грузии и Испании в конце марта.
Источник отмечает, что Кварацхелия также находится в списке интересов дортмундской «Боруссии».
В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия провёл за «Рубин» восемнадцать матчей, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Кварацхелию в 10 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Милан, Рубин, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия