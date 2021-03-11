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​Два итальянских топ-клуба следят за Кварацхелией

11 Марта 2021, 16:24,

Талантливый полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия оказался в сфере интересов двух итальянских топ-клубов. Как сообщает Tuttomercatoweb, речь идёт о «Милане» и «Ювентусе». Представители этих клубов собираются просмотреть Хвичу воочию на матче между сборными Грузии и Испании в конце марта.

Источник отмечает, что Кварацхелия также находится в списке интересов дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия провёл за «Рубин» восемнадцать матчей, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Кварацхелию в 10 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Милан, Рубин, Боруссия Дортмунд, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия
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