​Два итальянских топ-клуба следят за Кварацхелией

Талантливый полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия оказался в сфере интересов двух итальянских топ-клубов. Как сообщает Tuttomercatoweb, речь идёт о «Милане» и «Ювентусе». Представители этих клубов собираются просмотреть Хвичу воочию на матче между сборными Грузии и Испании в конце марта.

Источник отмечает, что Кварацхелия также находится в списке интересов дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия провёл за «Рубин» восемнадцать матчей, в которых отметился двумя голами и семью результативными передачами.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатилетнего Кварацхелию в 10 миллионов евро.