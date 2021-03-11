​На матчах «Зенита» будут делать прививки от коронавируса

На официальном сайте «Зенита» была опубликована информация о том, что на всех оставшихся домашних матчах сезона фанаты смогут сделать прививку от коронавируса. Вакцинироваться «Спутником V» сможет каждый человек, достигший восемнадцатилетнего возраста при наличии паспорта, СНИЛС и отсутствии противопоказаний.

Пункт вакцинации на «Газпром Арене» будет функционировать на третьем этаже трибуны С.

Ближайший домашний поединок «Зенит» проведёт уже в субботу, тринадцатого марта. Соперником команды Сергея Семака в рамках двадцать второго тура Премьер-лиги России будет «Ахмат».