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​На матчах «Зенита» будут делать прививки от коронавируса

11 Марта 2021, 15:27,

На официальном сайте «Зенита» была опубликована информация о том, что на всех оставшихся домашних матчах сезона фанаты смогут сделать прививку от коронавируса. Вакцинироваться «Спутником V» сможет каждый человек, достигший восемнадцатилетнего возраста при наличии паспорта, СНИЛС и отсутствии противопоказаний.

Пункт вакцинации на «Газпром Арене» будет функционировать на третьем этаже трибуны С.

Ближайший домашний поединок «Зенит» проведёт уже в субботу, тринадцатого марта. Соперником команды Сергея Семака в рамках двадцать второго тура Премьер-лиги России будет «Ахмат».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит
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