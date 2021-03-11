​Орлов: «Видно, что «Спартак» хорошо готов, команда поведёт борьбу с «Зенитом»

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «Зенита», высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сейчас только «Краснодар» находится в таком состоянии, как «Зенит». А остальные… Смотрите как «Спартак» бежит! Конечно, «Краснодар» позволял «Спартаку» гулять в прошедшем матче (победа «красно-белых» 6:1 – прим.). У «Спартака» мы увидели желание. Соболев забил, а как бежит Ларссон... Видно, что команда готова и мотивирована хорошо. Конечно, она поведёт серьёзную борьбу.

У ЦСКА добавился Рондон, остальные игроки подтянулась. Да и «Рубин» если так сыграет ещё два-три тура… Единственная команда, которая играет с тремя нападающими, и играет хорошо. Это результат работы Слуцкого», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».