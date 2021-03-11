Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Орлов: «Видно, что «Спартак» хорошо готов, команда поведёт борьбу с «Зенитом»

11 Марта 2021, 14:44,

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся фанатом «Зенита», высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сейчас только «Краснодар» находится в таком состоянии, как «Зенит». А остальные… Смотрите как «Спартак» бежит! Конечно, «Краснодар» позволял «Спартаку» гулять в прошедшем матче (победа «красно-белых» 6:1 – прим.). У «Спартака» мы увидели желание. Соболев забил, а как бежит Ларссон... Видно, что команда готова и мотивирована хорошо. Конечно, она поведёт серьёзную борьбу.

У ЦСКА добавился Рондон, остальные игроки подтянулась. Да и «Рубин» если так сыграет ещё два-три тура… Единственная команда, которая играет с тремя нападающими, и играет хорошо. Это результат работы Слуцкого», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Рубин, Геннадий Орлов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола