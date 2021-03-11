​Жена Ари прокомментировала информацию об уходе игрока из «Краснодара»

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11 Марта 2021, 14:12,
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Супруга форварда «Краснодара» Ари по имени Наталья прокомментировала информацию о том, что клуб решил не предлагать игроку новый контракт, и что он покинет команду по завершению сезона в статусе свободного агента.
Наталья написала в Instagram, что информация из СМИ не является достоверной, и кто какого-либо решения по поводу будущего Ари на сегодняшний день нет.
«На данный момент мы и сами ничего не знаем», - написала вторая половинка Ари.
Наталья отметила, что Ари получает предложения от других клубов, а после появления в прессе информации о вероятном уходе игрока, количество звонков возросло.
В сезоне 2020/2021 Ари провёл за «Краснодар» девять матчей, в которых забил два гола. В декабре форвард отпраздновал свой 35-й день рождения.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Ари, Ари Феррейра