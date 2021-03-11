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​Жена Ари прокомментировала информацию об уходе игрока из «Краснодара»

11 Марта 2021, 14:12,

Супруга форварда «Краснодара» Ари по имени Наталья прокомментировала информацию о том, что клуб решил не предлагать игроку новый контракт, и что он покинет команду по завершению сезона в статусе свободного агента.

Наталья написала в Instagram, что информация из СМИ не является достоверной, и кто какого-либо решения по поводу будущего Ари на сегодняшний день нет.

«На данный момент мы и сами ничего не знаем», - написала вторая половинка Ари.

Наталья отметила, что Ари получает предложения от других клубов, а после появления в прессе информации о вероятном уходе игрока, количество звонков возросло.

В сезоне 2020/2021 Ари провёл за «Краснодар» девять матчей, в которых забил два гола. В декабре форвард отпраздновал свой 35-й день рождения.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Ари, Ари Феррейра
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