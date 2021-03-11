Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Пять клубов РПЛ проявляют интерес к защитнику сборной Исландии

11 Марта 2021, 13:26,

Помимо «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» у защитника сборной Исландии Йортура Херманссона есть еще два варианта в российской Премьер-лиге, об этом рассказал футбольный агент.

Предварительные переговоры уже ведутся, но даже несмотря на то, что интересы футболиста представляет то же агентство, что ведет дела Матиаса Норманна, его переезд в Россию не слишком вероятен.

Контракт Йортура с «Бронбдю» заканчивается 30-го июня 2021-го года, и его представители активно обсуждают будущее клиента. Приоритетом для Херманссона является Англия, к нему есть интерес со стороны клубов АПЛ и Чемпионшипа.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Йортур Херманссон
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