Пять клубов РПЛ проявляют интерес к защитнику сборной Исландии

Помимо «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» у защитника сборной Исландии Йортура Херманссона есть еще два варианта в российской Премьер-лиге, об этом рассказал футбольный агент.

Предварительные переговоры уже ведутся, но даже несмотря на то, что интересы футболиста представляет то же агентство, что ведет дела Матиаса Норманна, его переезд в Россию не слишком вероятен.

Контракт Йортура с «Бронбдю» заканчивается 30-го июня 2021-го года, и его представители активно обсуждают будущее клиента. Приоритетом для Херманссона является Англия, к нему есть интерес со стороны клубов АПЛ и Чемпионшипа.