Гайч и Понсе вызваны в олимпийскую сборную Аргентины

Два футболиста, права на которых принадлежат российским клубам, вызваны в олимпийскую сборную Аргентины. Речь идет о нападающих Эсекеле Понсе («Спартак») и Адольфо Гайче (ЦСКА). Об этом информирует пресс-служба национальной команды.

«Альбиселесте» проведут два контрольных поединка в рамках подготовки к летнему Олимпийскому турниру в Токио. Сборная Аргентины дважды встретится с командой Японии. Игры пройдут 26-го и 29-го марта.

Понсе защищает цвета «Спартака» с 2019-го года. Контракт игрока с москвичами рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Гайч в настоящий момент играет за итальянский «Беневенто» на правах аренды.