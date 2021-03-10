Агент Кутепова: «Возможно, летом рассмотрим варианты»

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10 Марта 2021, 20:27,
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Дамиано Драго, агент защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, высказался о будущем своего клиента.
«Сейчас Илья игрок «Спартака», возможно, летом рассмотрим варианты», - цитирует Драго «Спорт-Экспресс».
27-летний россиянин сыграл одиннадцать матчей за «Спартак» во всех турнирах нынешнего сезона, но голевыми действиями не отметился. Контракт Кутепова с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 1,8 миллиона евро.
После двадцати одного тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Илья Кутепов