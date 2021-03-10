​Пять игроков «Спартака» - в символической сборной 21-го тура РПЛ

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10 Марта 2021, 17:16,
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«Матч Премьер» опубликовал в Twitter символическую сборную двадцать первого тура российской Премьер-лиги. Она была составлена по версии OptaSports.
Стоит отметить, что в символической сборной нашлось место сразу пятерым представителям «Спартака». Московская команда в прошедшем туре разгромила «Краснодар» с крупным даже для тенниса счётом 6:1.
Полностью сборная выглядит так: Дюпин («Рубин») – Евгеньев («Динамо»), Жиго («Спартак»), Ракицкий («Зенит») – Умяров («Спартак»), Шиманьски («Динамо»), Моро («Динамо»), Макаров («Рубин»), Промес («Спартак») – Соболев («Спартак»), Ларссон («Спартак»).
Лидером чемпионата России остаётся «Зенит». ЦСКА отстаёт от питерцев на два очка, а «Спартак» - на четыре.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Александр Соболев, Джордан Ларссон, Самуэль Жиго, Наиль Умяров, Денис Макаров