Вилков назвал самого неприятного футболиста, игравшего в РПЛ

Футбольный арбитр Михаил Вилков поведал о том, кто для него является самым неприятным футболистом.

«Самым неприятным был Вернблум. Даже в простой игре мог поджечь, поругаться с судьей, завести какой-нибудь конфликт. Очень проблемный человек для арбитра», - рассказал рефери в интервью изданию Sport24.

Понтус Вернблум защищал цвета «армейского» клуба с 2012-го по 2018-й год. Вместе с ЦСКА шведский полузащитник стал трехкратным чемпионом РПЛ, победителем Кубка России и двукратным обладателем суперкубка страны.

В настоящий момент 34-летний опорник выступает на родине за «Гётеборг».