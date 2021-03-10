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«Краснодар» расстанется с Ари

10 Марта 2021, 10:59,

Опытный нападающий Ари близок к уходу из «Краснодара», об этом рапортует издание Sport24.

Действующее трудовое соглашение 35-летнего форварда с российским клубом рассчитано до конца июня 2021-го года. Руководство «Краснодара» не планирует предлагать игроку новый контракт.

Напомним, что Ари выступает в составе «быков» с 2013-го года. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги нападающий провел пять поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).

После 21-го тура чемпионата России «Краснодар» набрал 31 очко и занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Ари
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