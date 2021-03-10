«Краснодар» расстанется с Ари

Опытный нападающий Ари близок к уходу из «Краснодара», об этом рапортует издание Sport24.

Действующее трудовое соглашение 35-летнего форварда с российским клубом рассчитано до конца июня 2021-го года. Руководство «Краснодара» не планирует предлагать игроку новый контракт.

Напомним, что Ари выступает в составе «быков» с 2013-го года. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги нападающий провел пять поединков, записав на свой счет два забитых мяча (один - с пенальти).

После 21-го тура чемпионата России «Краснодар» набрал 31 очко и занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице.