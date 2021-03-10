Брага: «Спаллетти не предаст «Зенит», если возглавит «Спартак»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером московского «Спартака» итальянского специалиста Лучано Спаллетти, бывшего наставника петербургского «Зенита».

- Не знаю, получает ли он ещё деньги от «Интера». Сейчас Спаллетти чувствует себя комфортно дома. У него есть животные, он любит вино и так далее. По-моему, он вернётся на скамейку, только если получит достаточно интересное предложение, приём необязательно именно в денежном плане. Я не говорю, что он не пойдёт в «Спартак», но скорее он возглавит ту же «Фиорентину», если подвернётся такой шанс. Хотя было бы круто увидеть Спаллетти в «Спартаке». Не думаю, что он предаст «Зенит», если всё-таки решит быть главным тренером «Спартака». Вряд ли былая работа в «Зените» станет для него причиной отказа московскому клубу.