Все голы 21-го тура РПЛ - видео

21-й тур чемпионата России начинался вяловато с нулевых ничьих, но заключительные поединки исправили ситуацию с лихвой. «Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1. Куинси Промес отметил голом возвращение в Москву, Александр Соболев оформил дубль в день рождения, а Юрий Газинский метко пробил издали. На следующий день Фёдор Смолов выходом на замену оживил «Локомотив» и помог ему победить, а позже Денис Макаров поиздевался над обороной «Зенита» на 90-й минуте.

Все лучшие голы 21-го тура РПЛ собраны в одном месте.