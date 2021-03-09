Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Все голы 21-го тура РПЛ - видео

09 Марта 2021, 23:50,

21-й тур чемпионата России начинался вяловато с нулевых ничьих, но заключительные поединки исправили ситуацию с лихвой. «Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1. Куинси Промес отметил голом возвращение в Москву, Александр Соболев оформил дубль в день рождения, а Юрий Газинский метко пробил издали. На следующий день Фёдор Смолов выходом на замену оживил «Локомотив» и помог ему победить, а позже Денис Макаров поиздевался над обороной «Зенита» на 90-й минуте.

Все лучшие голы 21-го тура РПЛ собраны в одном месте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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