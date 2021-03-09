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В Минспорта опровергли слухи об отставке Матицына

09 Марта 2021, 19:08,

Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын и его заместители не покидают занимаемые должности. О скором уходе руководителей ранее сообщил телеграм-канал «База».

По информации журналиста Василия Конова, которую он опубликовал в своём телеграм-канале, Минспорта выступило с официальным заявлением, в котором опровергло новости об отставке Матицына и его заместителей.

56-летний руководитель занимает должность министра спорта Российской Федерации с января 2020 года, он является членом Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ.

Отметим, что телелграм-канал «База» сообщал, что возможная отставка Матицына связана с недавними задержаниями спортивных чиновников.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Олег Матицын
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